США хотят повысить осведомлённость общества о помощи Штатов Украине и Белоруссии. 

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено нанять специалиста, который бы повысил уровень осведомлённости общества об американской помощи Украине и Белоруссии.
«Старший советник по коммуникациям будет ключевой фигурой группы руководителей старшего звена и отдела управления программой региональной миссии, основная задача которого — повышать осведомлённость общественности о помощи и поддержке, оказываемой США Украине и Белоруссии», — приводит RT тест соответствующего документа.
Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан на год с возможностью продления его до четырёх лет, а его зарплата составит $152 тыс. в год.
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