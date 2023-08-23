США хотят следить за перемещением судов по базам данных морских портов

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США намерено заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять информацию по международному движению судов, а также реестры их заходов в порты.
Такие меры планируют ввести для того, чтобы выявлять «угрозы» национальной безопасности, внешней политике или экономике США, а также координировать санкционную политику страны.
В то же время стало известно, что командующий космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия предпринимала попытки подавить системы спутниковой связи Starlink на Украине.
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«Такие услуги необходимы, чтобы помочь Управлению по контролю за иностранными активами выполнять свою миссию по обеспечению применения экономических и торговых санкций сообразно внешней политике США и целям национальной безопасности в отношении заданных стран и режимов», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Нам нужно проводить разведку в космосе. Мы собираемся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Такую связь сложнее перехватить. Мы сейчас видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь», – приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Салтцмена для The Washington Post.
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Мелисса Тимофеева