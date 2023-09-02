США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооружённых сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в котором заявили о стремлении обеих стран урегулировать ситуацию в Нигере дипломатическим путём, а также отметили важность взаимодействия с партнёрами в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.
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Анастасия Чинкова