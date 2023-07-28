США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»

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Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет 28 июля РИА Новости.
Лидеры обеих стран договорились предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько будет необходимо».
Кроме того, Байден и Мелони сошлись во мнении касательно необходимости устранения глобальных проблем, порожденных военным конфликтом на Украине. Речь идет, прежде всего, об обеспечении мировой продовольственной и энергетической безопасности, в том числе и для наиболее уязвимых стран.
Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».
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