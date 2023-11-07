США и Китай ведут переговоры по контролю над вооружениями

Фото: iStock/TheaDesign
Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга 6 ноября заявил, что представители США и КНР проводят переговоры по контролю над вооружениями.
«Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в Госдепартаменте США сегодня», — цитируют «Известия» слова Патель.
Он также отметил, что США призывают Китай к обсуждению ряда проблем, связанных с сокращением стратегических рисков и контролем над вооружениями.
Читайте также:
США пригласили Россию на саммит АТЭС
Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября
Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток
Диана Аванесян