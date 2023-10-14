США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава

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Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.
Отмечается, что в учениях будут участвовать 6400 военнослужащих. Они будут длиться до конца месяца.
Ранее сообщалось, что военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве. Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года.
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Отмечается, что в учениях будут участвовать 6400 военнослужащих. Они будут длиться до конца месяца.
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Екатерина Коршунова