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Обозреватель Эндрю Басевич заявил, что США используют Украину для достижения мирового господства. Такое мнение он высказал в статье для American Conservative.
По словам автора, реальная судьба Украины является для Вашингтона второстепенным вопросом.
Басевич полагает, что США стремятся стать единственной сверхдержавой. При этом они игнорируют факторы, свидетельствующие о создании многополярного мира.
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«Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», — говорится в публикации.
«Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», - заключил автор.
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Диана Аванесян