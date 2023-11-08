США изменили траекторию полета БПЛА-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

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США скорректировали траекторию полета своего разведывательного дрона вблизи берегов Крыма. Это произошло после решения президента РФ Владимира Путина о начале воздушного патрулирования этого региона на постоянной основе.
18 октября Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России организовать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем с использованием самолетов МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». Российский лидер подчеркнул, что это не угроза миру, а мера безопасности, напомнив, что «Кинжалы» имеют дальность полета свыше тысячи километров.
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Александр Бойцов