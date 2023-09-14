США изучают работу РЭБ на Украине на случай войны с Россией или КНР

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США занимаются изучением радиоэлектронной борьбы на Украине, чтобы расширить свой арсенал средств радиоподавления для использования их в случае войны с Россией или Китаем. Об том сообщило издание Defense News.
«США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине – ред.) и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки», - говорится в статье издания.Это происходит в рамках подготовки к возможному конфликту США с Россией или Китаем. По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, конфликтующие стороны эффективно применяют средства РЭБ, поражаясь их ловкости.
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