США изучают работу РЭБ на Украине на случай войны с Россией или КНР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Польша своими действиями выражает неблагодарность по отношению к советским солдатам, которые освобождали её от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.