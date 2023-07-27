США извлекли неверные уроки из Корейской войны

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Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет издание Global Times.
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - прокомментировали ситуацию журналисты.
По мнению издания, американские политики извлекли неверные выводы из Корейской войны, и сейчас пытаются подтолкнуть Вашингтон к новым конфликтам и военным столкновениям. При том, что, по мнению GT, Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории».
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