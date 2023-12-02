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США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС

Politico: США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС в Катаре
02 декабря 2023, 04:39
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Администрация американского президента Джо Байдена после обмена заложниками в Израиле и секторе Газа может потребовать от правительства Катара расформировать движение ХАМАС. Об этом пишет Politico.
Источники издания рассказали, что в Вашингтоне сейчас рассматривают варианты развития событий вокруг радикального движения ХАМАС после завершения израильской военной операции и решения первичных гуманитарных проблем в секторе Газа.

Эксперты считают, что ХАМАС с высокой вероятностью сменит место постоянного пребывания движения на Катар. На фоне этого США придётся действовать превентивно и убедить арабскую страну не ждать нового витка агрессии со стороны ХАМАС, прекратив его поддержку.


«Мы ясно дали понять, что после 7 октября с ХАМАС больше нельзя вести дела в обычном режиме. Это обсуждение, которое мы продолжим вести с партнерами в регионе», ― цитирует Politico слова собеседника.

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#сша
#израиль
#эксперты
#ес
#палестина
#хамас
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Economist: Орбан и Вилдерс не допустят вступления Украины в ЕС
02 декабря 2023, 04:22

Фото: iStock/BigNazik

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не дадут Украине осуществить план по вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Economist.
«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества Орбан сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс 22 ноября победил на выборах», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что саммит по вступлению Украины в ЕС, запланированный на середину декабря, должен был «пролить потоки денежных ливней» на Киев, а также гарантировать украинской стороне членство в Европейском союзе. Однако Орбан и Вилдерс, не поддерживающие расширение ЕС, всячески препятствуют достижению таких целей.

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Аналитик Сойка: Зеленский стал основной проблемой Байдена накануне выборов
02 декабря 2023, 03:41

Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявила, что президенту США Джо Байдену для победы над Дональдом Трампом в предстоящих выборах предстоит убедить украинского лидера Владимира Зеленского в необходимости заключения мирного соглашения с Москвой. Об этом он написал в своём материале для South China Morning Post.
«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — говорится в публикации.

Сойка считает, что прекращение боёв в зоне СВО может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего главы Соединённых Штатов. Специалист напомнил, что рейтинг Байдена после начала конфликта на Ближнем Востоке опустился до отметки в 40%.

Он добавил, что основной проблемой для Вашингтона сейчас  является президент Зеленский и его настойчивые отказы от общения с российской стороной.

«В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным», — резюмировал аналитик.

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#сша
#президент
#кризис
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#зеленский
#путин
#байден
#переговоры
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Израиль совершил атаку на столицу Сирии
Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
02 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/bwb-studio

Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
«Израиль совершил агрессию на окрестности сирийской столицы Дамаска», — проинформировали журналисты.

Армия обороны Израиля 12 ноября заявила об атаке по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В ЦАХАЛ отметили, что атака была осуществлена в ответ на нападение в сторону Голанских высот.

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#журналисты
#гибель
#атака
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Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:52

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил на место журналистку немецкого издания Deutsche Welle*, исказившую его слова об ОБСЕ.
Российский министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД заявил, что итог этого саммита ему безразличен. Однако немецкая журналистка, задавая вопрос Сергею Лаврову, исказила его слова и подчеркнула, что российский дипломат не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров журналистке Deutsche Welle*.

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#министр
#дипломат
#лавров
#рф
#россия
#журналисты
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Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав прокомментировала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссии об исключении России «потеряла актуальность».
«А была дискуссия? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.

Ранее Османи указал на ряд причин, по которым дискуссия об исключении Российской Федерации из числа членов ОБСЕ полностью себя исчерпала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мид
#заявление
#ес
#запад
#захарова
#россия
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NYP: Жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за слабого здоровья
02 декабря 2023, 00:22

Фото: сайт Белого дома

Будет жестоко по отношению к действующему президенту США Джо Байдену вынуждать его избираться на второй срок. Об этом пишет New York Post.
«Очевидные психические проблемы Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что сотрудники Белого дома делают всё, чтобы оградить президента от повышенного внимания общественности. Такими темпами Джо Байдену придётся баллотироваться на переизбрание без принятия участия в предвыборной кампании.

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#выборы
#сша
#байден
#президент
#здоровье
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Премьер Эстонии Каллас связала принятие гражданства РФ с поддержкой терроризма
01 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство ищет способы депортировать жителей, решивших принять гражданство Российской Федерации. Она добавила, что такое решение Таллина связанно, в том числе, с поддержкой терроризма и угрозой государству.
Политик добавила, что такое решение Таллина связанно, в том числе, с поддержкой терроризма и угрозой государству. Об этом пишет Postimees.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявлял, что жители Эстонии, получившие российское гражданство, могут быть депортированы. При этом Каллас подчеркнула, что Ляэнеметс озвучивает официальную позицию властей, основанную на безопасности Эстонии и принятых парламентом законов.

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#закрытие
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#министр
#рф
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Армия Израиля подтвердила гибель пятерых заложников в секторе Газа
01 декабря 2023, 23:15

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 1 декабря, подтвердила гибель в секторе Газа пятерых израильских заложников. ЦАХАЛ уведомил о произошедшем семьи погибших.
В настоящее время в анклаве продолжают удерживать 136 заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильской армии генерала Даниэля Хагари.

«ЦАХАЛ совместно с полицией Израиля проинформировали семьи похищенных граждан Мии Горен, Элияху Маргалита, Арье Залмановича и Ронена Энгеля об их смерти. Это произошло после того, как комиссия экспертов Минздрава совместно с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных», — цитирует агентство слова представителя ЦАХАЛ.

Хагари отметил, что всех этих людей похитили 7 октября из кибуца Нир Оз бойцами ХАМАС. Кроме того, в Израиль доставили тело еще одного пленного Офира Царфати, которого похитили с музыкального фестиваля на юге  страны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
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Минюст РФ внёс в реестр иноагентов «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег»
01 декабря 2023, 22:45

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст РФ повторно внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь»*, а также писателя и социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову и проект «Ковчег». Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что в реестр иностранных агентов на этот раз включили «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием «Телеканал Дождь». В ведомстве считают, что оно является публичной площадкой для иноагентов и представителей организаций, нежелательных в России.

«Телеканал Дождь» в 2021 году уже признавали иностранным агентом. Теперь в списке оказалось новое юридическое лицо.

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*Является иностранным агентом
#суд
#дождь
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