США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС

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Администрация американского президента Джо Байдена после обмена заложниками в Израиле и секторе Газа может потребовать от правительства Катара расформировать движение ХАМАС. Об этом пишет Politico.
Источники издания рассказали, что в Вашингтоне сейчас рассматривают варианты развития событий вокруг радикального движения ХАМАС после завершения израильской военной операции и решения первичных гуманитарных проблем в секторе Газа.
Эксперты считают, что ХАМАС с высокой вероятностью сменит место постоянного пребывания движения на Катар. На фоне этого США придётся действовать превентивно и убедить арабскую страну не ждать нового витка агрессии со стороны ХАМАС, прекратив его поддержку.
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Эксперты считают, что ХАМАС с высокой вероятностью сменит место постоянного пребывания движения на Катар. На фоне этого США придётся действовать превентивно и убедить арабскую страну не ждать нового витка агрессии со стороны ХАМАС, прекратив его поддержку.
«Мы ясно дали понять, что после 7 октября с ХАМАС больше нельзя вести дела в обычном режиме. Это обсуждение, которое мы продолжим вести с партнерами в регионе», ― цитирует Politico слова собеседника.
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Диана Аванесян