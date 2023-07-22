США могут выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн

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Вашингтон 25 июля может объявить о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источник среди должностных лиц США.
По информации агентства, Украина получит от Пентагона несколько БТР Stryker, снаряды для ЗРК NASAMS и комплексов ПВО Patriot, оборудование для разминирования, а также РСЗО HIMARS.
Кроме того, США могут передать ВС Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.
Отмечается, что в настоящее время состав пакета военной помощи не утвержден и может меняться.
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