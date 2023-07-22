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США могут выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн

Reuters: США могут 25 июля объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $400 млн
22 июля 2023, 03:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон 25 июля может объявить о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источник среди должностных лиц США.
По информации агентства, Украина получит от Пентагона несколько БТР Stryker, снаряды для ЗРК NASAMS и комплексов ПВО Patriot, оборудование для разминирования, а также РСЗО HIMARS.

Кроме того, США могут передать ВС Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.


Отмечается, что в настоящее время состав пакета военной помощи не утвержден и может меняться.

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#США
#Украина
#военная помощь
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Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Байден пошутил, что является искусственным интеллектом
22 июля 2023, 02:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден в ходе выступления 21 июля в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что американский лидер сделал соответствующее заявление перед мероприятием, посвященным искусственному интеллекту.

«Я — ИИ», — пошутил Байден.

Слова президента Соединенных Штатов вызвали смех у журналистов.

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#Байден
#США
#ИИ
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Слуцкий ответил на слова Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста
Слуцкий заявил, что Зеленский словами о Крымском мосту признал ответственность за гостерроризм
22 июля 2023, 02:10

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский словами о «нейтрализации» Крымского моста взял на себя ответственность за государственный терроризм. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована», заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS», — говорится в публикации.

Слуцкий добавил, что Владимир Зеленский получает от своих западных хозяев не только прямую индульгенцию, но и средства для уничтожения мирного населения, включая кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками.

«Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?», — задается вопросом председатель ЛДПР.

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#Слуцкий
#Крымский мост
#Киев
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Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине
МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о подарившем территории Сталине
22 июля 2023, 00:13

Фото: iStock/Michal Wecel

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД страны после слов российского президента Владимира Путина о получении Польшей значительную часть земель благодаря Иосифу Сталину.
 «Посол РФ будет вызван в МИД», — написал глава польского правительства в Twitter.

Он также обвинил Сталина в смерти сотен тысяч поляков, назвав его при этом "военным преступником".

«Историческая правда не подвергается дискуссии», — подчеркнул Моравецкий.

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#Польша
#Россия
#Путин
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Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку
Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
21 июля 2023, 23:31

Фото: сайт Постпредства РФ при ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Первое — это вывод из-под санкций поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений. Второе — должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений», — цитирует агентство слова Полянского.

В том числе, речь идет об их подключении к международной системе SWIFT, при этом очередные пустые обещания Россию не устоят, подчеркнул подстпред.

Третьим условием Полянский назвал возобновление поставок в РФ комплектующих для сельхозтехники, отрасли производства удобрений и запчастей.

«Стоимость импортных запчастей и оборудования для наших производителей в целом выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях — порядка 10%. Общие потери составили порядка $1,6 млрд», — отметил российский дипломат.

Четвертым условием Москвы является решение вопросов с фрахтом судов и страхование экспорта продовольствия из РФ.

«Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза», — пояснил зампостпреда при ООН.

Кроме того, необходимо обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок удобрений из России и сырья для их производства, включая восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — заявил Полянский.

Последнее — это восстановление гуманитарного характера зерновой сделки, предусматривающего изначально.

«Зерновая сделка должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать и так богатые страны еще богаче», — заключил дипломат.

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#Полянский
#ООН
#Россия
#зерновая сделка
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Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву
Салливан заявил, что Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS на Украину
21 июля 2023, 22:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.
Об этом он сообщил в рамках своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту Джо Байдену», - заявил советник американского лидера. 
Салливан также сообщил, что при поставках Киеву вооружений, Белый дом будет учитывать реакцию Москвы. По его мнению, это может способствовать поддержанию глобальной стабильности. 

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#Белый дом
#Байден
#Украина
#Зеленский
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В США назвали причину паники Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового бунта военных ВСУ
21 июля 2023, 22:26

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования.
Он заявил, что на Украине были зафиксированы случаи, когда командование расстреливало бойцов за то, что они отказывались идти в атаку. Об этом Макгрегор рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам полковника, дезертирство и сдача в плен украинских солдат целыми войсками стало причиной паники президента Украины. Бывший глава Пентагона отметил хорошее отношение российских военных к пленным солдатам ВСУ и подчеркнул, что отказ бойцов от ведения боя, позволяет исключить выполнение бессмысленных приказов украинского военного командования. 

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#ВСУ
#Зеленский
#бунт
#США
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Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок новых вооружений Украине
21 июля 2023, 22:16

Фото: iStock/donfiore

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и НАТО готовы «идти на риски» в плане поставок Украине новых видов вооружения.
При этом он добавил, что США будет учитывать реакцию России на принятые Белым домом решения. Об этом Салливан сообщил в ходе своего выступления на Аспенском форуме по безопасности.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», –заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности. 
Чиновник также указал на то, что США будут продумывать возможные ответы России на поставки каких-либо вооружений на Украину. По его словам, это поможет поддержать мировую стабильность. 

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#Белый дом
#Украина
#поставки вооружения
#риски
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В Белом доме высказались о потерях ВСУ
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
21 июля 2023, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже понесла значительные потери в ходе контрнаступления.
В администрации президента США Джо Байдена также сообщили, что Белый дом проводит с Украиной переговоры о том, когда стоит задействовать основные силы при осуществлении наступления. Салливан подчеркнул, что США намерены идти на риски в вопросах поставок вооружений Киеву. Однако, в администрации американского лидера отметили, что учитывают реакцию Москвы при принятии решений. 

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#Белый дом
#США
#риски
#Украина
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Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть уничтожена
21 июля 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский. 
Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума. 

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