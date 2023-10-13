США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву

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Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве. Об этом сообщает агентство Киодо.
Беспилотники находились в Кагосиме с ноября 2022 года. Отмечается, что срок их дислокации был ограничен одним годом.
Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года. По словам министра обороны Японии Минору Кихары, военное ведомство Японии считает необходимым в нынешних реалиях укреплять функции сбора данных на юго-западном направлении.
Сообщается, что подобные действия также помогут увеличить разведывательные возможности Вашингтона и Токио. Напомним, на юго-западном направлении сохраняется напряженная обстановка.
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Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года. По словам министра обороны Японии Минору Кихары, военное ведомство Японии считает необходимым в нынешних реалиях укреплять функции сбора данных на юго-западном направлении.
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Екатерина Коршунова