США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева

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Соединенные Штаты Америки готовят сопротивление из «простых украинцев», на случай если Киев продолжит нести потери, об этом изданию Politico сообщил чиновник из Госдепа, пожелавший остаться анонимным.
«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», - прокомментировал ситуацию сотрудник Госдепа.
При этом, в чем именно заключается план американского правительства, чиновник не уточнил.
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