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Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то США придётся надеяться на прощение. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он заявил, что США совершали «огромные грехи» по отношению к России, но они надеются, что российские власти смогут простить их и возобновить полноценное сотрудничество.
Эксперт уточнил, что Россия одержит победу, но будет не такой мстительной, как США.
Ранее экс-помощник Пентагона при Буше Дуглас Маккиннон заявил, что Запад обостряет конфликт на Украине, не обращая внимания на потери. По его словам, те, кто простроил эту стратегию борьбы «до последнего украинца» не отойдут от своего плана.
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Эксперт уточнил, что Россия одержит победу, но будет не такой мстительной, как США.
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Анастасия Чинкова