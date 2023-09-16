США надо спасать от фашистов, считает Трамп

Фото: iStock/Jon Rehg
Бывший президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Америкой на данный момент управляют лидеры, которых он назвал «тиранами-марксистами, фашистами и коммунистами», передает РИА Новости.
Бывший президент также выразил недовольство текущей администрацией, назвав ее «продажной администрацией Джо Байдена». Он отметил, что считает ее действия непривычными и несмотря на свой опыт, никогда ранее не видел подобного.
Читайте также:
Минюст США наложил иск на Илона Маска
Суд приговорил главаря крупнейшей российской ОПГ Гагиева к пожизненному сроку
«Трамп или Байден?»: В США выяснили, кто победит на выборах в 2024 году
Артем Кузьмин