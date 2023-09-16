США надо спасать от фашистов, считает Трамп

Торговый центр загорелся на Бухарестской улице в Петербурге, сообщает телеграм-канал 112. Судя по кадрам, здание почти полностью выгорело.

«Кадры с места выглядят без преувеличения адово, помещение почти полностью выгорело. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. На месте несколько пожарных расчётов», — говорится в сообщении.

Пожар начался в ресторане. Предварительно, никто не пострадал, все посетители успели эвакуироваться.Как уточнил телеграм-канал «Mash на Мойке», горит крупный питерский ресторан BBQ beer" (бывший «Мюнхел») на перекрёстке Бухарестской и проспекта Славы.Двое детей в Ростовской области погибли в пожаре, еще трое пострадалиВ Москве на территории парка сельскохозяйственной академии горят теплицыМЧС сообщило о локализации пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале