США наладит совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
В США заявили о планах наладить совместный с Украиной выпуск военной техники на её территории. Об этом сообщил заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. При этом он не уточнил, о каких видах техники идёт речь.
«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — подчеркнул Лаплант.Замглавы Пентагона напомнил, что соответствующие решения были приняты ещё во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Читайте также:
Военный эксперт Насонов: Оружие США не имеет преимущества в зоне спецоперации
Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
Артем Путинцев