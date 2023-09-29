США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение

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По информации издания Politico, происходящая смена главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, происходит в то время, когда Запад проявляет признаки утомления от длительного конфликта на Украине.
Источники газеты предполагают, что это решение будет официально объявлено в пятницу. Генерал Марк Милли передаст руководство своей должности своему заместителю Чарльзу Брауну.
Эксперты отмечают, что смена руководства в Пентагоне происходит на критический момент, который может оказать влияние на ход конфликта.
Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана подчеркнул, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчается успехом или не удастся прорвать российскую оборону, то опасения о возможности продолжительных военных действий могут возрасти.
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Артем Кузьмин