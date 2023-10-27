США намерены найти советника по вопросам демократии в Афганистане

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Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчика, который будет советником по вопросам демократии, гендерного равенства и прав человека в Афганистане.
При этом, соискателю требуется опыт работы в «закрывающихся политических пространствах» и авторитарной среде. Зарплата советника может составить до $130 тыс. в год, а контракт с ним будет длиться год с возможностью его продления до конца 2028 года. Свои обязанности советник будет выполнять в Астане.
Вместе с тем, спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон заметил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не раскрыла своих конечных целей на Украине.
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«Портфель включает в себя деятельность, сосредоточенную на гражданском обществе и медиа, правах человека, миротворчестве, жизнестойкости общин, расширении прав и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и гендерных вопросах», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Белый дом не сообщил Конгрессу, в чем заключается конечная цель США в конфликте на Украине», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Джонсона.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева