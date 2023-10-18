США намерены «оказать помощь» Украине в инфраструктуре и строительстве

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu
Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о поиске специалиста, который должен будет выступать в роли ведущего технического консультанта по вопросам восстановления дорог и водоснабжения на Украине.
«Соискатель будет возглавлять группу специалистов в сфере инфраструктуры, не связанной с энергетикой, и выступать в качестве ведущего технического консультанта миссии по таким вопросам, как горизонтальная инфраструктура, вертикальные конструкции и инфраструктура ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена)», — приводит RT текст соответствующего документа.
Соискателю предлагают вознаграждение в размере до $130 тыс. в год. При этом, отмечается, что договор будет заключён на год с перспективой продления.
Читайте также:
Байден: США всегда будут на стороне Израиля
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
США тайно передали ракеты ATACMS Киеву, чтобы РФ не успела переместить вооружение
Мелисса Тимофеева