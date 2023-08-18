США намерены «поддержать» избирательные процессы в Грузии

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Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о планах найти специалиста, который займётся внедрением американской стратегии по политическим процессам в Грузии.
По задумке Штатов, это «поможет» властям Грузии в «повышении честности выборов».
В USAID добавили, что такие меры направлены в том числе и на то, чтобы дать возможность избирателям Грузии «эффективно требовать» предвыборных платформ и политических программ.
При этом влияние США в ЕС начинает уменьшаться, о чём может сигнализировать уход американского инвестора и финансиста Джорджа Сороса из Европы. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, отметив, что такая ситуация может сигнализировать о грядущем переделе сфер влияния.
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«USAID/Грузия сотрудничает с правительством Грузии, местными организациями гражданского общества и международными НПО для повышения честности выборов и вовлечённости граждан в политические процессы», — приводит RT текст соответствующего документа.
При этом влияние США в ЕС начинает уменьшаться, о чём может сигнализировать уход американского инвестора и финансиста Джорджа Сороса из Европы. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, отметив, что такая ситуация может сигнализировать о грядущем переделе сфер влияния.
«Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос, к чему и готовят Польшу, которая должна будет устроить войнушку. Кто-то говорит, что США точно не будут уходить, но тогда возникает вопрос, почему Фонд Сороса на днях закрыл практически все программы по Евросоюзу», — заявил в беседе с «Царьградом» Хазин.
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Мелисса Тимофеева