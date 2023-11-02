США намерены «поддержать партнёров» в реализации санкций против РФ

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Госдеп США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций и выделить на эти цели $18 млн.
Так, новая программа будет включать в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.
Планируется, что этот проект будет реализован в течение года.
В то же время США намерены провести переговоры с КНР, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как передают argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, целью переговоров Вашингтона является понимание целей Пекина в этом вопросе.
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«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепа США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — приводит RT текст соответствующего документа.
В то же время США намерены провести переговоры с КНР, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как передают argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, целью переговоров Вашингтона является понимание целей Пекина в этом вопросе.
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Мелисса Тимофеева