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Агентство по международному развитию USAID профинансирует работу политического и электорального советника на Украине.
На эти цели будет выделено более $720 тыс.
Как пишет RT, компанией, которая займётся этой работой, и которая получила финансирование, стала PM Consulting Group LLC, также известная под названием Vistant. Отмечается, что организация специализируется на проведении стратегических кампаний в интересах американского правительства. Кроме того, известно, что в обязанности директора центра кризисного реагирования по Украине Vistant Майкла Кьюпера входит «обеспечение прямой связи между компаниями, которые работают с Vistant, правительством и НПО, чтобы увеличить объём помощи Украине, вместе с тем сокращая масштабы коррупции и снижая неэффективность».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что власти США устали от вливания в киевский режим колоссальных средств, поэтому их поддержка Киева скоро иссякнет. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, ВСУ являются армией наемников, у них нет средств, оружия, поэтому они в полной мере зависят от помощи Запада.
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Как пишет RT, компанией, которая займётся этой работой, и которая получила финансирование, стала PM Consulting Group LLC, также известная под названием Vistant. Отмечается, что организация специализируется на проведении стратегических кампаний в интересах американского правительства. Кроме того, известно, что в обязанности директора центра кризисного реагирования по Украине Vistant Майкла Кьюпера входит «обеспечение прямой связи между компаниями, которые работают с Vistant, правительством и НПО, чтобы увеличить объём помощи Украине, вместе с тем сокращая масштабы коррупции и снижая неэффективность».
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Мелисса Тимофеева