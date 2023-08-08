США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии

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Отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.
В частности, в Сербии планируется провести два тренинга по направлениям «Гражданская активность» и «Экономическое развитие». На эти цели выделят $75 тыс.
До этого стало известно, что администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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«Два углублённых тренинга, посвящённых лидерству, организуемых в США длительностью четыре — шесть недель, — по одному на каждую тему проекта BOLD», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева