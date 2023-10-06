США намерены способствовать «повышению уровня доверия» в Армении

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Армении в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству среди жителей страны.
На эти цели планируется выделить до $20 млн.
При этом, предполагается, что партнёром этой программы выступит руководитель аппарата премьер-министра Армении.
До этого сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие в трёхсторонней встрече в Брюссель в конце этого месяца.
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«Цель — оказать поддержку правительству Армении в создании эффективных, оптимизированных, основанных на данных и ориентированных на граждан стратегических коммуникационных систем, возможностей и практик», — приводит RT текст соответствующего документа.
До этого сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие в трёхсторонней встрече в Брюссель в конце этого месяца.
«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и они согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова главы Евросовета Шарля Мишеля.
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Мелисса Тимофеева