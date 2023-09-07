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Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений».
Уточняется, что в рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.
При этом, на эти цели планируется потратить более $12,8 млн.
До этого заместитель руководителя отечественного МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны, входящие в НАТО, сделали ставку на вредоносную экспансию в зоне интересов России.
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При этом, на эти цели планируется потратить более $12,8 млн.
«Основная цель программы — мотивировать американскую и немецкую молодёжь к изучению общества и культуры друг друга посредством образовательных обменов, одновременно содействуя развитию американо-германских дружеских отношений, основанных на общих ценностях демократии», — приводит RT текст соответствующего документа.
До этого заместитель руководителя отечественного МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны, входящие в НАТО, сделали ставку на вредоносную экспансию в зоне интересов России.
«Страны НАТО сделали ставку на вредоносную экспансию и напористое освоение территорий в зоне интересов РФ, заявил замглавы МИД РФ Рябков», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию ТАСС.
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Мелисса Тимофеева