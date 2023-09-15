США намерены «защитить» данные граждан Молдавии от «иностранных противников»

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать специальную программу по защите цифровой экосистемы Молдавии и данных граждан страны.
«Это позволит «расширить участие гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях» — это те улучшения, которые следует реализовать Молдавии в целях продвижения на пути к членству в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.
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