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США намерены «защитить» данные граждан Молдавии от «иностранных противников»

15 сентября 2023, 14:10
Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать специальную программу по защите цифровой экосистемы Молдавии и данных граждан страны.

Отмечается, что в рамках программы будет проведена работа с гражданским обществом и научными кругами для того, чтобы развить партнёрские отношения с властями и частным сектором.

«Это позволит «расширить участие гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях» — это те улучшения, которые следует реализовать Молдавии в целях продвижения на пути к членству в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

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#сша
#ес
#программа
#политика
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В Польше забили тревогу из-за российского оружия
Do Rzeczy: Россия превосходит Запад по производству снарядов в семь раз
15 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/Nordroden

Западные страны поражены темпами роста производства снарядов в России. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
В материале статьи говорится, что по производству боеприпасов РФ превосходит Запад в семь раз. По информации издания, создание боеприпасов обходится России значительно дешевле, чем Западу.

Отмечается, что несмотря на санкции Россия увеличила объем производства снарядов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Бронеавтомобиль «Зубило» будет обладать таким функционалом, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также функция зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

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#минобороны
#запад
#рф
#оружие
#боеприпасы
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Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами 16 сентября
15 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Alicia_Garcia

С полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Ограничения вступят в силу с полуночи 16 сентября. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

«Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии, в дальнейшем привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо при ввозе автомобиля по гуманитарным соображениям. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября в 00:00», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте финского министерства иностранных дел.
Ранее въезд на территорию своих стран запретили Эстония, Литва и Латвия.

Также власти Финляндии считают, что все члены Европейского союза должны иметь общую позицию на счет санкций. В особенности те государства, которые граничат с РФ.

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#рф
#финляндия
#граница
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ФРГ допускает поставку Киеву ракет Taurus через несколько недель
15 сентября 2023, 13:31

Фото: iStock/klenger

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что для принятия решения по отправке ракет дальнего действа Taurus на Украину понадобится около двух недель.
Он уточнил, что данное решение не принимается оперативно не из-за недоверия к украинским властям ввиду дальнего действа ракет, а из-за обеспечения безопасности самой Германии. По его словам, в первую очередь нужно избежать ущерба дня граждан ФРГ.

«В то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — заявил он.

Писториус призвал киевские власти проявить терпение и понимание в этом вопросе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.

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#фрг
#ракеты
#шольц
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Путин раскрыл тактику США
Путин: США действуют только с позиции силы или с помощью экономических санкций
15 сентября 2023, 13:27

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон может добиваться своего только с помощью экономических санкций или финансовых ограничений. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее Путин заявил, что Россия никому угрозы не создает, США пытаются найти угрозы со стороны. Российский лидер также отметил, что американцы сами говорят об угрозах из Белого дома. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день самая большая угроза создается нынешними правящими элитами.

Кроме того, глава РФ отметил, что Америка сама не умеет танцевать, но при этом учит других. Путин также посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#россия
#сочи
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#путин
#лукашенко
#рф
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Лукашенко заявил о готовности Польши ввести свои войска на Украину
Лукашенко: В Польше сформированы воинские части, готовые зайти на Украину
15 сентября 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша на границе сформировала несколько воинских частей, которые при необходимости готовы зайти на Украину. Об этом он рассказал в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Они (страны Запада) спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину», -заявил Лукашенко.


При этом Путин заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров. Глава РФ призвал Украину сказать прямо, если они хотят вести переговоры, пусть сообщат об этом прямо. Путин подчеркнул, что много раз говорил об этом, но Киев отмалчивается.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#сочи
#встреча
#путин
#киев
#лукашенко
#рф
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Путин высказал позицию России по переговорам с Украиной
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
15 сентября 2023, 13:03

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров.
Глава РФ призвал Украину сказать прямо, если они хотят вести переговоры, пусть сообщат об этом прямо. Путин подчеркнул, что много раз говорил об этом, но Киев отмалчивается. 

Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров. 

Кроме того, Владимир Путин рассказал про патриотизм мужчин, которые добровольно записываются на участие в зоне СВО. Путин отметил, что это вызывает уважение.


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#путин
#киев
#рф
#переговоры
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«Чушь полная»: Путин об отправке добровольцев из КНДР в зону СВО
Путин назвал чушью информацию о направлении в зону СВО добровольцев из КНДР
15 сентября 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что сведения об отправке в зону специальной военной операции добровольцев из КНДР являются полной чушью. Об этом он рассказал в рамках встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Хочу сказать, что это чушь полная», - заявил Путин журналистам, комментируя подобные утверждения, звучащие в странах Запада.

По словам российского лидера, 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. Такие данные приводятся по состоянию на 15 сентября 2023 года.

Путин в ходе беседы с Лукашенко также ответил на вопрос журналиста о том, что Украина и США когда-нибудь «станцуют танго». Глава РФ заявил, что Америка сама не умеет танцевать, они сами только с помощью оружия и угроз действуют, и при этом еще учат других. По словам президента, США сами всегда решают вопросы силой: санкциями, финансовыми ограничениями и угрозами применения военных сил.


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#путин
#сотрудничество
#украина
#встреча
#лукашенко
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Россия не создает никому угрозы, заявил Путин
Путин: США ищут угрозы со стороны, а Россия никому их не создает
15 сентября 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому угрозы не создает, США пытаются найти угрозы со стороны. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Российский лидер также отметил, что американцы сами говорят об угрозах из Белого дома. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день самая большая угроза создается нынешними правящими элитами.

Напомним, ранее Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.

Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса. Президент подчеркнул, что это была война на истребление, которая длилась более восьми лет.

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#сотрудничество
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#дома
#лидер
#кндр
#путин
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«Пытаются учить, а сами не умеют»: Путин высказался о США
Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
15 сентября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко ответил на вопрос журналиста о том, что Украина и США когда-нибудь «станцуют танго».
Глава РФ заявил, что Америка сама не умеет танцевать, они сами только с помощью оружия и угроз действуют, и при этом еще учат других. По словам президента, США сами всегда решают вопросы силой: санкциями, финансовыми ограничениями и угрозами применения военных сил.

Путин также заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной и просит открыто говорить об этом. Кроме того, глава РФ посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку. 

Ранее на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко, президент Белоруссии выдвинул предложение о сотрудничестве Москвы, Минска и Пхеньяна «на троих».


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