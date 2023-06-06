США намерены бороться с «российской дезинформацией» в странах Европы и Азии

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На программу готовы выделить до $1,9 млн. Отмечается, что в число стран, на которых будет распространятся этот грант, могут войти Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Сербия, Молдавия и др.
«Основной элемент программы — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии посредством «Американских пространств», — приводит RT текст гранта.
При этом, отмечается, что целевая аудитория программ – люди в возрасте от 18 до 50 лет.
В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Китай расширяют коммуникационные каналы связи. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, он не стал озвучивать, кто из американских представителей посетит КНР.
Ранее сообщалось, что отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве планирует профинансировать программу по «поддержке» исполнительского искусства на Украине, в частности, речь идёт о театральных постановках. На грант планируют выделить $250 тыс. Так, согласно новой программе, в театральные постановки будет внедрятся американский контент. Кроме того, подразумевается создание произведений искусства посредством сотрудничества двух стран.