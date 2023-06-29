США намерены направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

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США запланировали направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением впервые за десятилетия
По словам Плеуса, США направят подлодку впервые за несколько десятилетий. Он также отметил, что подводная лодка будет оснащена баллистическими ракетами. Прибытие в порт атомной лодки будет демонстрировать приверженность США к расширенному сдерживанию, добавил он. США запланировали направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением
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Анастасия Крестьянова