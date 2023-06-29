США намерены отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

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Пентагон: США планируют отправить в Южную Корею «с визитом» подлодку класса «Огайо», которая способна нести ядерное оружие
Напомним, ранее информация о намерении США была опубликована изданием Yonhap, которое утверждало, ссылаясь на американских чиновников, что США приняли решение о направлении в Южную Корею подводной лодки с ядерным оружием в ближайшие месяцы.
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Анастасия Крестьянова