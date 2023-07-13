США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
Отмечается, что такую работу может получить либо гражданин Украины, либо имеющий разрешение на работу в стране.
Кроме того, министр обороны государства США Ллойд Остин заявил, что страна окажет Украине помощь в разминировании территорий, где будут использоваться поставленные Штатами кассетные боеприпасы. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Остин при этом не уточнил сроки поставок Киеву кассетных боеприпасов.
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«Сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, госструктурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева