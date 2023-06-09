США намерены «помочь» Украине с переводами книг по истории страны

Фото: фотобанк Московской области
«Переведённые книги распространяются среди вузов и школ, библиотек, правительственных и неправительственных организаций, министерств, СМИ и других выбранных организаций», — приводит RT текст соответствующего гранта.
Участвовать в гранте смогут украинские некоммерческие и неправительственные издатели.
Ранее Госдепартамент США заявил о готовности проспонсировать программу, которая, в том числе, предполагает «борьбу с российской дезинформацией» в некоторых государствах Европы и Центральной Азии. На программу готовы выделить до $1,9 млн. Отмечается, что в число стран, на которых будет распространятся этот грант, могут войти Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Сербия, Молдавия и др.