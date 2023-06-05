США намерены профинансировать искусство на Украине

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Отмечается, что, согласно новой программе, в театральные постановки будет внедрятся американский контент. Кроме того, подразумевается создание произведений искусства посредством сотрудничества двух стран.
«Проект должен быть ориентирован на украинскую аудиторию, и вся проектная деятельность, реализуемая при поддержке гранта посольства США, должна осуществляться на территории Украины и включать в себя существенный американский компонент», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) намерено сплотить Южный Кавказ с помощью туризма, на программу планируется потратить $7,3 млн. Уточнялось, что прочное сотрудничество и мир планируется установить в регионе между Арменией, Азербайджаном и Грузией.