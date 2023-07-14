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США намерены работать с молодёжью в Косове

14 июля 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/BrilliantEye

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать программу по работе с молодёжью частично признанной Республики Косово.
Предполагается, что благодаря программе косовская молодёжь сможет активно участвовать, оказывать влияние и быть движущей силой государственного управления и его эффективности.

«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — приводит RT сообщение ведомства.


Отмечается, что программа, предположительно, будет рассчитана на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

До этого сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.

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#США
#Косово
#политика
#молодёжь
#программа
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Песков отметил эффективность системы ПВО РФ после атаки БПЛА на Курскую АЭС
14 июля 2023, 13:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и демонстрируют эффективность.
Он подчеркнул, что украинские формирования продолжают попытки нанесения ударов по объектам РФ.

Комментируя атаку дронами, которые выпустили ВСУ для ударов по Курской АЭС, спикер Кремля заявил, что соответствующие меры принимаются. Он также отметил эффективную работу российских систем ПВО, которые раз за разом совершенствуются. 

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», -заявил Песков. 
Прежде, курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове. ​Целью ВСУ была АЭС, которая находилась недалеко от места крушения дрона. 

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#Песков
#Кремль
#Курская АЗС
#Украина
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Глава ЦИК Памфилова: президентская кампания будет нелегкой из-за попыток Запада снести выборы
14 июля 2023, 12:56

Фото: сайт Кремля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Запад намерен снести президентские выборы, поэтому кампания будет нелегкой. Об этом она сообщила в эфире радио «Sputnik».
«Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко», — отметила Памфилова.

Президентские выборы в России запланированы весной 2024 года.

Памфилова дополнила, что необходимо идти в ногу со временем и работать на опережение. Глава ЦИК пояснила, что Западные страны разучились «дискутировать», по этой причине они во всем видят пропаганду.

Напомним, ранее Памфилова заявила, что не более тридцати регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году. Использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт.

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#Памфилова
#выборы
#президент
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В МИД РФ вызвали польского посла Краевского
14 июля 2023, 12:04

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский вызван 14 июля в Министерство иностранных дел РФ.
Кшиштофу Краевскому вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Дипломату напомнили о том, что в 2011 году Россия в качестве жеста доброй воли открыла данное Консульское агентство по просьбе польской стороны, несмотря на то, что нарушился паритет по числу консульств двух стран. 
 
«А Варшава в последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряя преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением», – добавили Министерстве иностранных дел.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается в дипотношениях с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии

России следует временно понизить уровень дипломатических отношений с такими странами, как Финляндия, Польша, Великобритания и страны Балтии, или вообще прекратить их. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

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#Польша
#Россия
#МИД РФ
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Памфилова: Электронное голосование на выборах в 2024 году будут применять не более 30 регионов РФ
14 июля 2023, 11:49

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.
Она пояснила, что использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в России не более 30 регионов, где уже есть опыт проведения ДЭГ. Она отметила, что речь идет о президентских выборах в 2024 году. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали готовить наблюдателей на предстоящие выборы. 

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#ЦИК
#голосование
#выборы президента
#Россия
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СК РФ предъявил заочные обвинения экс-главе Минобороны Украины Загороднюку
14 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре.
Решение о предъявлении обвинений было принято после заслушивания доклада о расследовании преступлений киевского режима председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале. 

Установлено, что Танцюра ранее осуществлял командование военными операциями объединенных сил Украины. Сотрудники СК также ходатайствовали об обвинении экс-командующего украинским формированием войск «Донецк» Александру Красноока. 

По данным следственных органов, указанные лица были участниками военных преступлений, совершаемых под руководством киевского режима. 

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#СК РФ
#Украина
#ВСУ
#Минобороны Украины
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Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиёев вступил в должность
14 июля 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля, в пятницу, принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Это были первые выборы президента после внесения поправок в конституцию, которые предусматривают продление срока полномочий главы республики с 5 до 7 лет.

Уточняется, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву новое удостоверение президента Узбекистана.

Напомним, досрочные выборы президента прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.

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#Узбекистан
#Мирзиёев
#президент
#выборы
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Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью
14 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что помощь Украине не является благотворительностью.
По ее словам, Украина боится за свободу европейцев и безопасность. Об этом она заявила в интервью изданию Financial Times.

Валтонен прокомментировала заявления, которые прозвучали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев не поблагодарил союзников за поддержку, которую ему оказывает Запад. Она подчеркнула, что помощь Украине не благотворительность, так как страна борется «за всех нас». 
 
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#Финляндия
#Украина
#военная помощь
#благотворительность
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В Смоленске закроют консульское агентство Польши
14 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ffikretow

Кабмин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске.
Также с 1 октября будет прекращено действие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Данное решение принято в ответ на антироссийскую политику страны. В заявлении МИД подчеркивается, что финской стороне направлена дипломатическая нота.

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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет
14 июля 2023, 10:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.
Он также заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захочет Вашингтон. Своим мнением премьер поделился в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Украина фактически лишена суверенитета. В стране отсутствует собственная военная промышленность и нет денег. Военную технику и средства на их закупку Киев получает от США и западных союзников, заключил ​премьер. 

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#Орбан
#Венгрия
#Украина
#суверенитет
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