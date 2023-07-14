США намерены работать с молодёжью в Косове

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать программу по работе с молодёжью частично признанной Республики Косово.
Предполагается, что благодаря программе косовская молодёжь сможет активно участвовать, оказывать влияние и быть движущей силой государственного управления и его эффективности.
Отмечается, что программа, предположительно, будет рассчитана на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.
До этого сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
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«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — приводит RT сообщение ведомства.
До этого сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
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Мелисса Тимофеева