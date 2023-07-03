США намерены «укрепить» гражданское общество на Украине и в Белоруссии

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Госдепартамент США намерен профинансировать поддержку восточноевропейских организаций гражданского общества, в частности, речь касается Украины и Белоруссии.
На эти цели штаты готовы направить $1 млн.
Целью подобной программы является помощь структурам гражданского общества выявлять «дезинформацию», якобы распространяемую Россией, и противостоять тем, кто использует её для «дестабилизации демократических обществ».
А вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что необходимо создать международный орган по расследованию агрессии США.
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Целью подобной программы является помощь структурам гражданского общества выявлять «дезинформацию», якобы распространяемую Россией, и противостоять тем, кто использует её для «дестабилизации демократических обществ».
«Соглашение на сумму до $1 млн будет присуждено за усилия по поддержке восточноевропейских организаций гражданского общества с целью повышения их способности к выявлению и реагированию в том, что касается дезинформации, распространяемой Кремлём в их локальной информационной среде», — приводит RT текст соответствующего документа.
А вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что необходимо создать международный орган по расследованию агрессии США.
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Мелисса Тимофеева