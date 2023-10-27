США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

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США выполнили удары по двум объектам в западной части Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.
Остина подчеркнул, что эти удары не связаны с конфликтом между Палестиной и Израилем и не означают изменения политики Вашингтона. Он объявил, что они были ответом на атаки, совершенные против американских граждан в Ираке и Сирии с 17 октября. В результате этих атак один контрактник, работавший на Пентагон, погиб, и еще 21 боец получил легкие ранения.
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