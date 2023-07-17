США направят авианосец в Ормузский пролив для «защиты своих интересов»

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США намерены направить авианосец с истребителями в Ормузский пролив для «защиты своих интересов и охраны судоходства».
По ее словам, оборонное ведомство направит боевые самолеты в пролив, чтобы осуществить охрану и безопасность судоходства.
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