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США направят авианосец в Ормузский пролив для «защиты своих интересов»

17 июля 2023, 22:14

Фото: iStock/Jon Rehg

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США намерены направить авианосец с истребителями в Ормузский пролив для «защиты своих интересов и охраны судоходства».

Она также назвала последние события в Ормузском проливе тревожными и отметила, что авианосец с истребителями F-16 и F-35 сможет защитить интересы и свободы США в регионе. Об этом она заявила в ходе брифинга в Пентагоне.

​По ее словам, оборонное ведомство направит боевые самолеты ​в пролив, чтобы осуществить охрану и безопасность судоходства.

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#США
#авианосец
#истребитель
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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку
17 июля 2023, 23:20

Фото:istockphoto/scaliger

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта.
«Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана», — заявил Араик Арутюнян.
До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана только при условии обеспечения безопасности армянского мирного населения. Он напомнил, что территория Нагорного Карабах включает практически 90 тысяч квадратных километров. В этих территориальных пределах Армения может признать целостность Азербайджана.

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#Нагорный Карабах
#Армения
#Азербайджан
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Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта
17 июля 2023, 22:44

Фото: iStock/YayaErnst

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта.
Комментируя ЧП на Крымском мосту, вызванное ударом украинских дронов, Кирби заявил, что Белый дом не может в настоящее время приписать ответственность за содеянное какой-либо стороне конфликта. Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

Напомним, атака надводных дронов на Крымский мост произошла минувшей ночью. В результате террористического акта, погибли два человека, пострадал несовершеннолетний ребенок. 

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#Белый дом
#Крымский мост
#Украина
#зерновая сделка
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Россия выразила несогласие с приглашением на заседание СБ ООН восьми стран ЕС и НАТО
17 июля 2023, 22:36

Фото: iStock/macky_ch

В постпредстве РФ сообщили, что Москва выразила несогласие с единоличным приглашением Великобританией на заседание СБ ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО.
Россия оценила шаг Британии, как давление на СБ ООН. 

Постпредство РФ выразило несогласие с решением британских властей пригласить на заседание по Украине стран-участниц Североатлантического альянса. 

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#Россия
#ООН
#НАТО
#ЕС
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Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы
17 июля 2023, 22:07

Фото: iStock/hxdyl

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прибалтийские страны отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года.
Её слова передает агентство Reuters. Кая Каллас сообщила, что Литва хотела отключиться быстрее, но тогда Эстония заплатила бы самую высокую цену.
 
«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сообщила Каллас.
По словам главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#Эстония
#энергосистема
#Россия
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Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»
17 июля 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать закон «О народном ополчении».
В соответствии с нормой, граждане смогут участвовать в обеспечении военного положения на правовой основе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Текст документа опубликован на сайте главы государства. 

Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ, согласно которому, центры по военной подготовке будут обучать солдат на базе частей в России и Беларуси. 

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#Лукашенко
#Беларусь
#народное ополчение
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Блинкен о теракте на Крымском мосту: США мониторят ситуацию
17 июля 2023, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия.
Он также отметил, что США настаивают на продлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Блинкен добавил, что Вашингтон проинформирован о ЧП, вызванном терактом на Крымском мосту и следит за ситуацией. Госсекретарь подчеркнул, что Украина сама вправе принимать решения о том, как ей вести боевые действия. 

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#Блинкен
#ООН
#теракт
#Крымский мост
#Украина
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Малофеев назвал зерновую сделку позорным соглашением для России
17 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/macky_ch

Основатель холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заявил, что зерновое соглашение было невыгодным и даже позорным для России.
Он также отметил, что возобновлять ее действие не стоит. По его мнению, сделка выгодна только западным странам, Украине и Турции. В случае ее продления, будут продолжены поставки вооружения в украинские порты. Об этом пишет издание «Царьград». 

Малофеев подчеркнул, что удар по Крымскому мосту был нанесен в день приостановки черноморской зерновой инициативы, что еще раз доказывает то, что с террористами не ведут переговоров и не заключают договоренностей. 

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#зерновая сделка
#Россия
#соглашение
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Военный эксперт Леонков рассказал о роли Лондона в теракте на Крымском мосту
17 июля 2023, 20:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев готовил теракт совместно с британской разведывательной службой.
По словам эксперта, теракт, который был осуществлен на Крымском мосту 17 июля, курировался украинскими спецслужбами. Об этом пишет издание Царьград.

Леонков также сообщил о том, что по некоторым данным, к подготовке теракта причастна британская разведывательная служба, которая обучала украинских военных. Он выразил убеждение в том, что без британских кураторов, террористический акт обойтись не мог. 

Примечательно, что обломки дрона напомнили те аппараты, которыми ранее была атакована бухта Севастополя. 

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#теракт
#Крымский мост
#Россия
#Украина
#Лондон
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Coldiretti: Отмена зерновой сделки может потрясти мировые рынки
17 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/apgestoso

Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti прокомментировала отмену зернового соглашения и заявила, что ее прекращение грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью.
Ранее, в МИД РФ заявили о том, что зерновое соглашение перестанет действовать 18 июля. Об этом российская сторона проинформировала ООН, Турцию и Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зерновое соглашение может возобновиться, если условия РФ будут выполнены. 

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#зерновая сделка
#рынок
#сельхозпроизводители
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