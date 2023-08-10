США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов

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США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тыс. с 14 тыс. в месяц. Об этом сообщили в Пентагоне.
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что администрация США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине. Необходимости в том, чтобы обращаться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании нет.
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Анастасия Крестьянова