США назвали победу России хуже, чем использование кассетных боеприпасов

Фото: iStock/lucky-photographer
Победа России в конфликте намного хуже, чем риск от использования кассетных боеприпасов для местного населения. Важно не допустить победу России. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
«Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили», - сказал Кол в ходе брифинга в Пентагоне.
По его словам, Киеву передадут усовершенствованные кассетные боеприпасы, которые имеют низкий процент несрабатывания. При этом он подчеркнул, что штаты намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Читайте также:
Генсек ООН Гутерреш выступил против применения кассетных боеприпасов
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву
Франция «с пониманием» отнеслась к передаче Украине кассетных боеприпасов
Элина Позднякова