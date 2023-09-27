США не имеют понятия, как завершится конфликт на Украине

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Американские власти не знают, как завершится украинских конфликт, при этом по-прежнему выступают против мирного урегулирования. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
«У США все еще нет стратегии для завершения войны. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии», - пишет Дэвис.
Он подчеркнул, что власти США регулярно повторяют «мантру» о своей готовности «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», однако непонятно, как эта политика защищает интересы самих Штатов.
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Элина Позднякова