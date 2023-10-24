США не нашли следов участия Ирана в палестино-израильском конфликте

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Соединенные Штаты так и не смогли найти доказательств участия Ирана в конфликте Израиля и Палестины, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Мы до сих пор не видели никакой конкретной информации, которая говорит о том, что они участвовали или руководили атаками», - прокомментировал ситуацию Кирби.
При этом, Кирби отметил, что США по-прежнему не могут подтвердить использование израильской армией запрещенных боеприпасов с белым фосфором в Газе.
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