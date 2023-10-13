США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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