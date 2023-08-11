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США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности

Блинкен: США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на обмен заключенных
11 августа 2023, 01:41

Фото: iStock/YayaErnst

США не планируют смягчать санкции против Ирана, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Хочу подчеркнуть, что Иран не должен ожидать уменьшения санкций независимо от обстоятельств», — отметил Блинкен на пресс-конференции вместе с руководителем МИД Мексики, передает РИА Новости.
В то же время Белый дом подтвердил, что пять американцев были освобождены из иранской тюрьмы, параллельно с утверждениями о договоренности между Вашингтоном и Тегераном относительно обмена заключенными и разблокировки активов на сумму 6 миллиардов долларов.

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Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов президента 2024 года
11 августа 2023, 01:51

Бывший глава США Дональд Трамп выразил мнение, что суд по его делам следует перенести на период после президентских выборов 2024 года.
«Данный процесс, который, на мой взгляд, не должен был начинаться из-за моих прав на свободу высказываний и явной коррупции (президента Джо) Байдена, нужно провести… уже после выборной гонки», — поделился Трамп на платформе Truth Social.
Трамп выразил недовольство сроками, предложенными прокуратурой для рассмотрения дела о нападении на Капитолий, утверждая, что начало процесса 2 января 2024 года окажет воздействие на предвыборную кампанию из-за старта избирательных действий в отдельных штатах.

«Вмешательство в избирательный процесс», — заключил он.
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Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Конгрессвумен Грин: США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину
11 августа 2023, 01:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Член Палаты представителей США от республиканской партии и штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила свое несогласие с предложением выделить дополнительные средства Украине.
«Пока пожилые граждане, получающие фиксированный доход, еле сводят концы с концами из-за инфляции, наш национальный долг достигает $32 триллионов, рекордное количество людей остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе, мы не можем выделять еще $40 млрд Украине», — написала она в Twitter.Грин отреагировала на просьбу президента Байдена к Конгрессу о выделении $13 миллиардов на военную поддержку Киева и $8,5 млрд для помощи Украине и другим странам в экономической и безопасностной сферах.
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Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США
Конгрессмен Госар предложил Байдену заняться проблемами США вместо помощи Киеву
11 августа 2023, 00:31

Фото: сайт Кремля

Конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.

«Прежде чем вкладывать деньги в посредничество в украинском конфликте и угрожать жизням еще большего числа людей, было бы правильным решением поставить наши национальные проблемы на первое место, направив ресурсы на защиту нашей южной границы, которую пересекли миллионы нелегалов», — цитирует Госара РИА Новости.
Госар также выразил обеспокоенность по поводу растущей преступности, эпидемии наркотиков, высокого уровня бездомности и проблемы ветеранов, вынужденных спать на улицах США.

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Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон
Пентагон: несколько мятежников в Нигере проходили американское военное обучение
10 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/icholakov

Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что некоторые из мятежников в Нигере ранее проходили военную подготовку в США.
«Известно, что часть нигерских мятежников была обучена американскими инструкторами. Однако это обучение не связано с их текущими действиями», — отметил Райдер на брифинге для прессы.
Райдер также подчеркнул, что всякая подготовка, предоставляемая через американские военные структуры, основывается на «ценностях демократии».

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Вашингтон заговорит о мире на территории Украины после контрнаступления ВС РФ
Рогов: США пойдут на переговоры с Россией только после контрнаступления ВС РФ
10 августа 2023, 22:30

Фото: iStock/macky_ch

Вашингтон начнет говорить о мире на территории Украины после того, как российская армия начнет полномасштабное наступление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что согласно опросам, около половины жителей США выступают против продолжения помощи Украине, как финансовой, так и военной. 

Также, Рогов не исключил скорую ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал его слишком токсичным для Запада. По ​его словам, конфликт на Украине выгоден США, потому что таким способом, ​власти пытаются ослабить Россию. Рассуждая о возможных мирных переговорах, Рогов заявил, что они могут состояться после того, как ВС РФ перейдут в полномасштабное наступление. 

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В США заявили, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом
10 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/Kamila Kozioł

США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными. 

Райдер заявил, что Киев выполняет все обещания, относительно применения данного вида вооружения в ходе ведения боевых действий. ​Пресс-секретарь оборонного ведомства США подчеркнул, что власти будут продолжать поставки Украине необходимых ​боеприпасов.

Напомним, речь идет об обещании Киева не использовать кассетные боеприпасы для ударов по российским территориям. Накануне, Украина предоставила США первый отчет о применении данного вида вооружения. 

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#киев
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Джо Байден запросит у Конгресса США $13 млрд для Киева
AP: Байден запросит у Конгресса США 13 миллиардов долларов на поддержку Украины
10 августа 2023, 22:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса США еще более 13 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
По словам собеседников издания, Байден заявил о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

Обратиться к Конгрессу американский президент намерен 10 августа. Примечательно, что представители администрации Байдена неоднократно высказывали Киеву предупреждения о том, что терпение Конгресса не безгранично и финансирование Украины не может продолжаться вечно.

Также, источники издания заявили, что Байден намерен попросить еще $8,5 млрд на гуманитарные нужды Киева и других стран. 

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#трамп
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США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов
Пентагон: США увеличили объем производства снарядов для Украины до 24 тысяч в месяц
10 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/icholakov

США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тыс. с 14 тыс. в месяц. Об этом сообщили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве также заявили, что в ближайших планах - увеличить число поставляемых снарядов Украине до 80 тысяч ежемесячно. 

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что администрация США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине. ​Необходимости в том, чтобы обращаться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании нет. 

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#сша
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#администрация
#нато
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Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины
На Украине сообщают о повторном намерении Зеленского поменять Резникова
10 августа 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников может потерять должность. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По словам авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский ищет нового кандидата на должность министра обороны страны.  

В материале говорится, что украинский лидер уже провел ряд переговоров с потенциальными кандидатами на пост руководителя оборонного ведомства. Отмечается, что Резникову может быть предложен пост посла Украины в Великобритании, в связи с увольнением с этой должности Вадима Пристайко.  

Также сообщается, что Зеленский ранее уже занимался вопросом смещения с поста Резникова. 

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