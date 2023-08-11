США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности

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США не планируют смягчать санкции против Ирана, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Хочу подчеркнуть, что Иран не должен ожидать уменьшения санкций независимо от обстоятельств», — отметил Блинкен на пресс-конференции вместе с руководителем МИД Мексики, передает РИА Новости.В то же время Белый дом подтвердил, что пять американцев были освобождены из иранской тюрьмы, параллельно с утверждениями о договоренности между Вашингтоном и Тегераном относительно обмена заключенными и разблокировки активов на сумму 6 миллиардов долларов.
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