По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.Президент заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Также Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими государствами: «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других».

Обращаясь к главам африканских государств, российский лидер отметил, что их подход по Украине перекликается с китайским мирным планом. Напомним , что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.