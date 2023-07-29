США не поощряют нанесения ударов по России

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США не поощряют никаких ударов по территории России и не содействуют им. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ракетный обстрел Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июля.
Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна запущенная ВСУ ракета.
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