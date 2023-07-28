США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается поездка российского лидера Владимира Путина в США на саммит АТЭС.
Отмечается, что встреча лидеров АТЭС запланирована на ноябрь 2023 года. Саммит пройдет в Сан-Франциско.
По словам спикера Кремля, приглашения президента РФ Владимира Путина на мероприятие, в Москве не ждут. Песков указал на множество предстоящих встреч и добавил, что речь о поездке на саммит пока не заходила.
Ранее, американское издание The Washington Post сообщало, что США не намерены приглашать российского лидера на предстоящий саммит.
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По словам спикера Кремля, приглашения президента РФ Владимира Путина на мероприятие, в Москве не ждут. Песков указал на множество предстоящих встреч и добавил, что речь о поездке на саммит пока не заходила.
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Анастасия Крестьянова