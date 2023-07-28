США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии

США не намерены приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на должностных лиц.