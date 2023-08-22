США не рассматривают БРИКС как соперника

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В Белом доме заявили, что не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он также добавил, что США не считают соперниками кого-либо еще. Об этом Салливан заявил на брифинге.
Советник американского президента подчеркнул, что США намерены продолжать развивать позитивные отношения, которые у них уже сложились с рядом стран. Кроме того, Вашингтон намерен давать России отпор и взаимодействовать с Китаем, отметил Салливан.
Ранее сообщалось, что в США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая. Речь идет о проведении совместных учений.
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Советник американского президента подчеркнул, что США намерены продолжать развивать позитивные отношения, которые у них уже сложились с рядом стран. Кроме того, Вашингтон намерен давать России отпор и взаимодействовать с Китаем, отметил Салливан.
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Анастасия Крестьянова