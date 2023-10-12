США не ставили Израилю условий для использования поставляемого вооружения

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США не ставят Израилю условий использования поставляемого вооружения. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Ранее американский президент призвал Израиль соблюдать условия ведения боевых действий, на фоне роста числа погибших и пострадавших в результате обстрелов.
При этом Остин уверяет, что США не ставили никаких условий, ограничивающих действия израильской армии . Он отметил, что в ЦАХАЛ состоят профессиональные военные, поэтому США надеются, что они сами способны принять правильное решение и вовремя ограничить себя во время вооружённого конфликта.
Напомним, что США анонсировали осуществление военной помощи Израилю. В настоящее время уже поставлены боеприпасы, а также снаряды для системы ПРО «Железный купол».
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При этом Остин уверяет, что США не ставили никаких условий, ограничивающих действия израильской армии . Он отметил, что в ЦАХАЛ состоят профессиональные военные, поэтому США надеются, что они сами способны принять правильное решение и вовремя ограничить себя во время вооружённого конфликта.
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Анастасия Чинкова