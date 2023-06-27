США не видят никакой угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС

Фото: Telegram-канал администрации города Энергодар
Об этом заявил представитель вашингтонской администрации Джон Кирби
Соединенные Штаты не видят никаких свидетельств угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России, рассказал 26 июня на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Ранее Джон Кирби подчеркивал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Запорожской АЭС планируется теракт с выбросом радиации, не имеет какого-либо подтверждения. Также он добавил, что США не фиксируют повышения уровня радиации в районе ЗАЭС.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Киева о якобы готовящемся подрыве ЗАЭС.
«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно следим за ситуацией», — отметил представитель Белого дома.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Киева о якобы готовящемся подрыве ЗАЭС.
Артем Путинцев