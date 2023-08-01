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США не видят угроз Польше и странам НАТО от ЧВК «Вагнер»

01 августа 2023, 19:09

Фото: iStock/rarrarorro

США уверены, что российская ЧВК «Вагнер» не представляет никакой опасности для Польши и других стран-участниц НАТО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга для журналистов.
По его словам, власти США внимательно отслеживают деятельность организации, но у них нет никаких доказательств того, что ЧВК «Вагнер» представляет какую-то угрозу.

Кроме того, Кирби добавил, что у США нет точного понимания, где расположены войска российской организации. Предполагается, что они распределены по Африке, Украине и Белоруссии.


Ранее власти Польши решили укрепить границу с Белоруссией из-за приезда туда ЧВК «Вагнер». Также Польша, Литва и Латвия заявили о полной изоляции Белоруссии в случае инцидентов на границе с участием бойцов подразделения.

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#сша
#польша
#вагнер
#чвк
#опасность
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ООН выступила против атак беспилотников на Москву
01 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/Naypong

В офисе генсека ООН выступили против атак беспилотников на Москву и заявили, что они должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.
Он сообщил, что ООН не владеет никакой информацией, но считает, что атаки на жилые дома недопустимы и их необходимо прекратить.

Ранее сообщалось, что атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

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#москва
#бпла
#оон
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Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС
01 августа 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Политолог, востоковед Семен Багдасаров заявил, что отношение России к принятию в БРИКС новых стран, в частности Боливии, зависит от того, как РФ будет проводить работу с африканскими, латиноамериканскими и государствами.
По его словам, должна быть выработана цельная концепция по работе с африканскими странами.

«Надо определиться, с какими странами мы работаем. У нас нет потенциала по работе в Африке, как у того же Китая или Западных стран. Поэтому, если правильно выработать концепцию, с какими странами конкретно работаем и что делаем, то ситуация сильно изменится», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что среди членов БРИКС есть нюансы по теме расширения организации, что станет предметом обсуждения на предстоящем саммите в ЮАР.

«Тема расширения БРИКС стоит «высоко в повестке дня». Среди членов объединения существуют нюансы по теме его расширения, это будет обсуждаться на саммите», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

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#политика
#страны
#мир
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The Guardian: Антироссийские санкции запада привели его к катастрофе
01 августа 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Санкции против России загнали страны Запада в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей. Об этом пишет журналист Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian
В публикации указывается, что ограничения оказались совершенно неэффективными и не оказали никакого влияния на ход и возможный исход конфликта на Украине. В то же время европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер, предпринятых Москвой. Как полагает автор, Запад оказался в ловушке из-за того, что собственные амбиции не позволяют ему остановиться.

Дженкинс пишет, что ему не удалось найти доказательств того, что правительство какой-либо из западных стран пыталось просчитать последствия экономических санкций до их введения в отношении России. Простейший анализ должен был натолкнуть их на вывод, что от серьезных экономических потрясений Россию защитят ее огромные валютные резервы.

Автор статьи приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это поставит под сомнение веру США и Европы в их излюбленный инструмент агрессии — экономическое давление.

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#сша
#санкции
#правительство
#цены
#ограничения
#политолог
#запад
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Продающиеся в России детские игрушки планируют проверять на духовность и нравственность
01 августа 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Oleksandr Sytnyk

В России могут ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек и игр. В настоящее время готовится законопроект, в котором будут определены критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны.
В скором времени такой законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В настоящее время в отношении таких товаров для детей проводится только санитарно-эпидемиологическая экспертиза, передают «Известия».

Предлагаемый законопроект подразумевает внедрение психолого-педагогической экспертизы игрушек. Как уточнила депутат, речь идет об игрушках, которые вызывают ужас у детей, родителей и законодателей. Она привела в пример печально известную мягкую игрушку Хагги Вагги из компьютерной игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и по сюжету должен убить своего владельца. По словам Татьяны Буцкой, окончательные критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество.

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#семьи
#законопроект
#депутат
#игры
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Членов УИКов научили обращаться с интерактивным рабочим блокнотом
01 августа 2023, 17:43

Фото: Мособлизбирком

Избирком Московской области провёл очередное обучение членов участковых избирательных комиссий. Участникам подробно рассказали о принципах работы, интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
На этот раз участниками обучения стали представители городских округов Одинцовский, Власиха, Краснознаменск, Молодёжный, Можайский, Наро-Фоминский и Рузский.
«Это хороший помощник. В интерактивном рабочем блокноте содержится много информации и различных форм документов. Удобно, что для его использования интернет не нужен: нужно только загрузить на компьютер, и дальше он работает автономно», – отметила председатель УИКа №939 Марина Макаркина.
 В ИРБ указан алгоритм действий участковой избирательной комиссии с первого дня работы комиссии и заканчивая сдачей финансового отчёта УИК. Также в блокноте есть собственная библиотека документов, куда загружены все необходимые нормативные акты, федеральные законы о выборах, шаблоны документов и памятки для работы УИК.

Помимо этого, в ИРБ размещены все тексты объявлений, которые должны произносить члены комиссий в день голосования на избирательных участках.   Участники обучения также разобрали на практике навыки контроля собственных эмоций, техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.

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#участок
#подмосковье
#московская область
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Шойгу: Россия готова помочь Алжиру в развитии военного дела
01 августа 2023, 17:31

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на готовность России помогать Алжиру в развитии возможностей армии. Об этом он сообщил во время переговоров с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.
Кроме того, он отметил активное развитие отношений между Россией и Алжиром.

Также Шойгу рассказал о планах налаживания независимой внешней политики между странами и отстаивания национальных интересов в обход западного давления.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне.

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#сергей шойгу
#вооружение
#помощь
#промышленность
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Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой
Захарова: Киев начал подозревать о реальных намерениях Варшавы в отношении Украины
01 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/Berezko

На Украине начали подозревать, что с польской помощью не все ладно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих. На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», - отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост.

«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.

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#мария захарова
#польша
#украина
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Матвиенко: В России принято около 60 законов о поддержке участников СВО и их семей
01 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину о принятии порядка 60 законов, в которых прописаны условия поддержки участников СВО и их семей.
Создание Общероссийского фонда поддержки для военных и членов их семей, а также филиалов этой организации в других субъектах РФ – это правильно решение, принятое вовремя, заявила председатель Совфеда.

Также Матвиенко рассказала о своих впечатлениях после посещения этих центров. Она заявила, что это универсальный институт, который в быстрые сроки сможет оказать помощь или проконсультировать любого участника СВО и его членов семьи.

Кроме того, она добавила, что в регионы России вводят свои программы поддержки граждан, служивших в зоне СВО. Участие в реализации этих центров принимают сенаторы.

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#помощь
#сво
#матвиенко
#рф
#владимир путин
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Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа
Матвиенко рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов
01 августа 2023, 16:23

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов.
«Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает», - обратилась Матвиенко к Путину.

Она также добавила, что региональные парламенты будут избраны уже в сентябре.

Спикер Совфеда считает, что новый Совет может заниматься и парламентским контролем по ключевым вопросам на этих территориях. В пример она привела Крым и Севастополь, в которых были созданы Совет по региональному здравоохранению и Совет по (вопросам развития) лесного комплекса.

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