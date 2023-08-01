США не видят угроз Польше и странам НАТО от ЧВК «Вагнер»

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США уверены, что российская ЧВК «Вагнер» не представляет никакой опасности для Польши и других стран-участниц НАТО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга для журналистов.
По его словам, власти США внимательно отслеживают деятельность организации, но у них нет никаких доказательств того, что ЧВК «Вагнер» представляет какую-то угрозу.
Кроме того, Кирби добавил, что у США нет точного понимания, где расположены войска российской организации. Предполагается, что они распределены по Африке, Украине и Белоруссии.
Ранее власти Польши решили укрепить границу с Белоруссией из-за приезда туда ЧВК «Вагнер». Также Польша, Литва и Латвия заявили о полной изоляции Белоруссии в случае инцидентов на границе с участием бойцов подразделения.
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Кроме того, Кирби добавил, что у США нет точного понимания, где расположены войска российской организации. Предполагается, что они распределены по Африке, Украине и Белоруссии.
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Анастасия Чинкова