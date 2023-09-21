США не включили ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине

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В новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее стало известно, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.
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